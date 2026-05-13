Focus sur l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance 2 : de bas en haut », Musée du textile et de la mode, Cholet

Focus sur l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance 2 : de bas en haut » Samedi 23 mai, 22h00, 23h30 Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des accessoires : chaussures, chapeaux, gants, chaussettes mais aussi tuyaux de modestie ou queue d’écrevisse sont à découvrir dans cette exposition, ainsi qu’une magnifique chronologie de l’évolution des tenues et silhouettes des enfants du XIXe siècle à nos jours.

Durée : 30 min

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Des accessoires : chaussures, chapeaux, gants, chaussettes mais aussi tuyaux de modestie ou queue d’écrevisse sont à découvrir dans cette exposition, ainsi qu’une magnifique chronologie de des tenues…

©Direction de la Communication/Cholet Agglomération