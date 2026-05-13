Focus sur l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance », Musée d’art et d’histoire, Cholet

Focus sur l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance » Samedi 23 mai, 19h00, 20h00 Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Le 9e volet du cycle d’exposition Small couture est consacré à la couleur dans le vêtement d’enfant du XVIIIe siècle à nos jours. L’exposition explore de manière ludique le rôle symbolique de la couleur dans le vêtement et donne ainsi des indications sur l’enfant, son statut social, son genre ou encore son âge. Ces codes, loin d’être figés, évoluent au fil du temps.

Durée : 30 min

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Le 9e volet du cycle d’exposition _Small couture_ est consacré à la couleur dans le vêtement d’enfant du XVIIIe siècle à nos jours. L’exposition explore de manière ludique le rôle symbolique de la le…

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