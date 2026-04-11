Foire à la Brocante Sous les halles Clères

Informations pratiques

Clères

Foire à la Brocante

Sous les halles 88 Place des Halles Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Phoenix organisations vous invite les dimanches 2 août et 13 septembre sous la Halle de Clères pour ses Foires à la brocante, aux livres & collection !

Amateur de brocante ou juste curieux, vous trouverez certainement quelque chose pour vous ravir ! .

Sous les halles 88 Place des Halles Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à la Brocante

L’événement Foire à la Brocante Clères a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin