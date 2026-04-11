Foire à la Brocante Sous les halles Clères
dimanche 13 septembre 2026 · Sous les halles · Clères
Informations pratiques
Clères
Foire à la Brocante
Sous les halles 88 Place des Halles Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Phoenix organisations vous invite les dimanches 2 août et 13 septembre sous la Halle de Clères pour ses Foires à la brocante, aux livres & collection !
Amateur de brocante ou juste curieux, vous trouverez certainement quelque chose pour vous ravir ! .
Sous les halles 88 Place des Halles Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98
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English : Foire à la Brocante
L’événement Foire à la Brocante Clères a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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