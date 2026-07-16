Informations pratiques

La Canourgue

FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE GRENIER

Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Participez ou venez vous promener à la brocante / vide grenier organisé par le foyer rural de La Canourgue de 8h à 18h sur la place du pré commun(côté fontaine), place au blé, place des lavandières, rue Maillan et place du Portalou.

Participez ou venez vous promener à la brocante / vide grenier organisé par le foyer rural de La Canourgue de 8h à 18h sur la place du pré commun(côté fontaine), place au blé, place des lavandières, rue Maillan et place du Portalou. .

Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 67 32 63 25

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English :

Come join us or just stop by for a stroll at the flea market/yard sale organized by the La Canourgue Rural Community Center from 8 a.m. to 6 p.m. at the Place du Pré Commun (next to the fountain), Place au Blé, Place des Lavandières, Rue Maillan, and Place du Portalou.

L’événement FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE GRENIER La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn