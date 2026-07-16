FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE GRENIER La Canourgue
dimanche 9 août 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE GRENIER
Place du Pré Commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Participez ou venez vous promener à la brocante / vide grenier organisé par le foyer rural de La Canourgue de 8h à 18h sur la place du pré commun(côté fontaine), place au blé, place des lavandières, rue Maillan et place du Portalou.
Participez ou venez vous promener à la brocante / vide grenier organisé par le foyer rural de La Canourgue de 8h à 18h sur la place du pré commun(côté fontaine), place au blé, place des lavandières, rue Maillan et place du Portalou. .
Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 67 32 63 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us or just stop by for a stroll at the flea market/yard sale organized by the La Canourgue Rural Community Center from 8 a.m. to 6 p.m. at the Place du Pré Commun (next to the fountain), Place au Blé, Place des Lavandières, Rue Maillan, and Place du Portalou.
L’événement FOIRE À LA BROCANTE ET VIDE GRENIER La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- UN ÉTÉ À LA FERME LE MAZELET La Canourgue 22 juillet 2026
- SPECTACLE AUTOUR DE LA CANTATRICE CHAUVE Place de l’église La Canourgue 23 juillet 2026
- FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue 25 juillet 2026
- UN ÉTÉ À LA FERME MALBOSC La Canourgue 29 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue 29 juillet 2026