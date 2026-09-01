Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire
dimanche 27 septembre 2026 · Dompaire
Informations pratiques
Dompaire
Foire à la gaufre et vide grenier
195 Rue des grands Jardins Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Foire à la Gaufre et Vide grenier.
Buvette et restauration sur place.
Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public
0 .
195 Rue des grands Jardins Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49
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English :
Waffle Fair and Yard Sale.
Refreshments and food available on site.
Event organized by the Dompaire Canton Sports Association
L’événement Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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