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AGENDA · Dompaire

Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire

dimanche 27 septembre 2026 · Dompaire

Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
195 Rue des grands Jardins
Ville
88270 Dompaire
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Dompaire

Foire à la gaufre et vide grenier

195 Rue des grands Jardins Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Foire à la Gaufre et Vide grenier.
Buvette et restauration sur place.
Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public
0  .

195 Rue des grands Jardins Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49 

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English :

Waffle Fair and Yard Sale.
Refreshments and food available on site.
Event organized by the Dompaire Canton Sports Association

L’événement Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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