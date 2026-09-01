Informations pratiques

Dompaire

Foire à la gaufre et vide grenier

195 Rue des grands Jardins Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Foire à la Gaufre et Vide grenier.

Buvette et restauration sur place.

Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public

0 .

195 Rue des grands Jardins Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49

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English :

Waffle Fair and Yard Sale.

Refreshments and food available on site.

Event organized by the Dompaire Canton Sports Association

L’événement Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT