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Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Dompaire

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville · Dompaire

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Dompaire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville
Adresse
Route de Mirecourt
Ville
88270 Dompaire
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Dompaire

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville

Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville
Mise à disposition gratuite de dépliants descriptifsTout public
0  .

Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54 

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English :

European Heritage Days self-guided tour of Laviéville church
Descriptive leaflets available free of charge

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Dompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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