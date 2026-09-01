Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Dompaire
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville · Dompaire
Informations pratiques
Dompaire
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville
Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville
Mise à disposition gratuite de dépliants descriptifsTout public
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Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54
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English :
European Heritage Days self-guided tour of Laviéville church
Descriptive leaflets available free of charge
L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Dompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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