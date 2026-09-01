Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Dompaire

Informations pratiques

Dompaire

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville

Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville

Mise à disposition gratuite de dépliants descriptifsTout public

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Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54

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English :

European Heritage Days self-guided tour of Laviéville church

Descriptive leaflets available free of charge

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Dompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT