Foire à l’ail de Sauzet Parc Honoré Sestier Sauzet

Sauzet

Foire à l’ail de Sauzet

Parc Honoré Sestier Bar Le Salicetto Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

24: Concerts avec 2 groupes aliasis et dindystorsion et DJ à partir de 19h30, restauration rapide et buvette sur place . Concours de pétanque au stade de foot de sauzet à partir de 18h30.

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Parc Honoré Sestier Bar Le Salicetto Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 75 30

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English :

24: Concerts with 2 bands aliasis and dindystorsion and DJ from 7.30pm, fast food and refreshments on site. Petanque competition at the sauzet soccer stadium from 6.30pm.

L’événement Foire à l’ail de Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération