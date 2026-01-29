Foire à l’ail et au basilic Tours

Foire à l’ail et au basilic

Le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne, la foire à l’ail et au basilic se tient Place des Halles. En plein été, elle est l’occasion de festivités.

Le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne, la foire à l’ail et au basilic se tient Place des Halles. En plein été, elle est l’occasion de festivités.

Cette foire est une tradition depuis le Moyen Age. A cette occasion, la ville s’habille de vert, rose et blanc et accueille des producteurs d’ail et de basilic. L’ail parce que la Touraine est une terre de production et le basilic parce que les légendes disent de lui qu’il éloigne le mauvais œil. .

Tours, capital of garlic and basil?

On July 26, Saint Anne’s Day, the garlic and basil fair is held at Place des Halles. In the middle of summer, it is the occasion of festivities.

