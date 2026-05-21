Foire à tout Rue de la Croix Blanche Cérilly

Cérilly

Foire à tout

Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 06:30:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

L’association AVACE organise une brocante foire à tout, au parc des expositions de Cérilly.

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Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The AVACE association is organizing a second-hand goods fair at the Cérilly exhibition center.

L’événement Foire à tout Cérilly a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme