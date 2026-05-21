Foire à tout Rue de la Croix Blanche Cérilly
Foire à tout Rue de la Croix Blanche Cérilly samedi 21 novembre 2026.
Cérilly
Foire à tout
Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 06:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
L’association AVACE organise une brocante foire à tout, au parc des expositions de Cérilly.
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Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The AVACE association is organizing a second-hand goods fair at the Cérilly exhibition center.
L’événement Foire à tout Cérilly a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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