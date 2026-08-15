Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Foire ancienne 19ème siècle

Place du Concorde Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’Union des Commerçants et des Artisans de Montreuil-Bellay vous propose un rassemblement inédit d’une quarantaine d’artisans (bouche, artisanat d’art, etc.) au sein d’une foire du 19e siècle reconstituée.

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Place du Concorde Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Montreuil-Bellay Union of Merchants and Artisans invites you to a unique gathering of some forty artisans (food vendors, arts and crafts, etc.) set within a recreated 19th-century fair.

L’événement Foire ancienne 19ème siècle Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME