FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES

Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-11-22 08:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

C’est la Foire au gras et aux volailles festives à Prades!! Les producteurs et artisans vous accueillent toute la journée lors d’un Marché des Producteurs de Pays pour remplir vos paniers du meilleur de la production fermière locale.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 19 00 41

English :

It’s the Foire au gras and festive poultry fair in Prades! Producers and artisans welcome you all day long to a Marché des Producteurs de Pays to fill your baskets with the best of local farm produce.

