FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Prades

FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES

FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Prades dimanche 22 novembre 2026.

FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 08:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-22

C’est la Foire au gras et aux volailles festives à Prades!! Les producteurs et artisans vous accueillent toute la journée lors d’un Marché des Producteurs de Pays pour remplir vos paniers du meilleur de la production fermière locale.
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 19 00 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the Foire au gras and festive poultry fair in Prades! Producers and artisans welcome you all day long to a Marché des Producteurs de Pays to fill your baskets with the best of local farm produce.

L’événement FOIRE AU GRAS ET AUX VOLAILLES FESTIVES Prades a été mis à jour le 2026-01-06 par OTI CONFLENT CANIGO