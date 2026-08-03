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FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS Nasbinals

lundi 17 août 2026 · Nasbinals

FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS Nasbinals

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du Foirail
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Nasbinals

FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Foire agricole
Rendez-vous à la traditionnelle foire aux bestiaux à Nasbinals. Informations à venir.   .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73 

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English :

Agricultural Fair

L’événement FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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