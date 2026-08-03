AGENDA · Nasbinals
FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS Nasbinals
lundi 17 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS
Place du Foirail Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Foire agricole
Rendez-vous à la traditionnelle foire aux bestiaux à Nasbinals. Informations à venir. .
Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73
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English :
Agricultural Fair
L’événement FOIRE AUX BESTIAUX À NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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