Informations pratiques

Arreau

Foire aux bestiaux

ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Foire aux bestiaux au pre commun d’Arreau

Programme

8h30 accueil et casse-croute des éleveurs

Installation des producteurs

A partir de 9h Marché de producteurs locaux et artisanaux

A partir de 10h Vente et achat de bétail

12h30 Apéritif et repas sur le champ de foire

RESTAURATION

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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Livestock Fair at the Arreau Community Pasture

Schedule:

8:30 a.m. Welcome and light breakfast for farmers

Producers set up their stalls

Starting at 9:00 a.m. Local and artisanal producers’ market

Starting at 10:00 a.m.: Livestock sales

12:30 p.m.: Aperitif and lunch at the fairgrounds

FOOD AND DRINK

L’événement Foire aux bestiaux Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65