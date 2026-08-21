Foire aux bestiaux Arreau
samedi 19 septembre 2026 · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Foire aux bestiaux
ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Foire aux bestiaux au pre commun d’Arreau
Programme
8h30 accueil et casse-croute des éleveurs
Installation des producteurs
A partir de 9h Marché de producteurs locaux et artisanaux
A partir de 10h Vente et achat de bétail
12h30 Apéritif et repas sur le champ de foire
RESTAURATION
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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Livestock Fair at the Arreau Community Pasture
Schedule:
8:30 a.m. Welcome and light breakfast for farmers
Producers set up their stalls
Starting at 9:00 a.m. Local and artisanal producers’ market
Starting at 10:00 a.m.: Livestock sales
12:30 p.m.: Aperitif and lunch at the fairgrounds
FOOD AND DRINK
L’événement Foire aux bestiaux Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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