Les apéros du patrimoine à Arreau Château des Nestes Arreau
vendredi 4 septembre 2026 · Château des Nestes · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Les apéros du patrimoine à Arreau
Château des Nestes ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 19:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Une visite flash du quartier Saint-Exupère d’Arreau, son histoire, ses monuments, suivie d’un apéro avec de bons produits locaux !
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
Château des Nestes ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A quick tour of the Saint-Exupéry neighborhood in Arreau—its history and landmarks—followed by an aperitif featuring delicious local products!
L’événement Les apéros du patrimoine à Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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