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AGENDA · Arreau

Les apéros du patrimoine à Arreau Château des Nestes Arreau

vendredi 4 septembre 2026 · Château des Nestes · Arreau

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château des Nestes
Adresse
ARREAU
Ville
65240 Arreau
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arreau

Les apéros du patrimoine à Arreau

Château des Nestes ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 19:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Une visite flash du quartier Saint-Exupère d’Arreau, son histoire, ses monuments, suivie d’un apéro avec de bons produits locaux !
Dans le cadre du Mois du Patrimoine   .

Château des Nestes ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

A quick tour of the Saint-Exupéry neighborhood in Arreau—its history and landmarks—followed by an aperitif featuring delicious local products!

L’événement Les apéros du patrimoine à Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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