Informations pratiques

Arreau

Rencontre d’auteur et exposition

Médiathèque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:30:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10

L’année aux Fourneaux n’est pas un simple recueil de recettes de cuisine d’antan. Au travers d’histoire originales et croustillantes, l’auteur présente le déroulement des corvées à la campagne en ce milieu du XIXe siècle.

Rencontre avec Marcel Darnaud et exposition des gravures du livre réalisées par Bernard Lavigne.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

Médiathèque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A Year in the Kitchen is not just a collection of old-fashioned recipes. Through original and colorful stories, the author depicts daily chores in the countryside in the mid-19th century.

Meet Marcel Darnaud and view an exhibition of engravings from the book created by Bernard Lavigne.

L’événement Rencontre d’auteur et exposition Arreau a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65