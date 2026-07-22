Rencontre d’auteur et exposition Médiathèque Arreau
jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Rencontre d’auteur et exposition
Médiathèque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:30:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10
L’année aux Fourneaux n’est pas un simple recueil de recettes de cuisine d’antan. Au travers d’histoire originales et croustillantes, l’auteur présente le déroulement des corvées à la campagne en ce milieu du XIXe siècle.
Rencontre avec Marcel Darnaud et exposition des gravures du livre réalisées par Bernard Lavigne.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
Médiathèque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A Year in the Kitchen is not just a collection of old-fashioned recipes. Through original and colorful stories, the author depicts daily chores in the countryside in the mid-19th century.
Meet Marcel Darnaud and view an exhibition of engravings from the book created by Bernard Lavigne.
L’événement Rencontre d’auteur et exposition Arreau a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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