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FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech

FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech

FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 11 Rue du 14 Juillet

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

FOIRE AUX CHEVREAUX

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

FOIRE AUX CHEVREAUX
Marché de producteurs
Exposition d’animaux de la ferme
Jeux, danse catalane
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11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

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English :

KID FAIR
Farmers’ market
Exhibition of farm animals
Games, Catalan dance

L’événement FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH

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