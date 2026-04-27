FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech
FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech dimanche 17 mai 2026.
Arles-sur-Tech
FOIRE AUX CHEVREAUX
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Marché de producteurs et d’artisans, exposition d’animaux de la ferme, démonstrations de savoir-faire traditionnels, animations et jeux pour tous, restauration et spectacle folklorique.
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Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie foireauxchevreaux@gmail.com
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English :
Farmers? and craftsmen?s market, farm animal exhibition, demonstrations of traditional skills, entertainment and games for all, food and drink and folklore show.
L’événement FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-27 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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