Foire aux Fleurs Parc du Moulin Peyre Mouriès
Foire aux Fleurs Parc du Moulin Peyre Mouriès vendredi 1 mai 2026.
Mouriès
Foire aux Fleurs
Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 18h.
Annulé en cas de mauvais temps. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La traditionnelle Foire aux Fleurs du 1er mai revient à Mouriès, dans le Parc du Moulin Peyre !Familles
Une journée toute en couleurs et en senteurs organisée par l’association les Amis de Mouriès !
Venez à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposeront fleurs, arbustes, et plantes potagères, de quoi embellir vos jardins et garnir vos potagers
Petite restauration sur place .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional 1 May Flower Fair is back in Mouriès, in the Parc du Moulin Peyre!
L’événement Foire aux Fleurs Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux Le Petit Mas Mouriès 25 avril 2026
- Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès 26 avril 2026
- Compétition de golf Lacost Golf Series Route de Servanes Mouriès 26 avril 2026
- Déjeuner festif Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès 26 avril 2026
- MOURIÈS Les Caisses de Jean-Jean Mouriès Bouches-du-Rhône 1 mai 2026