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Foire aux Fleurs Parc du Moulin Peyre Mouriès

Foire aux Fleurs Parc du Moulin Peyre Mouriès vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parc du Moulin Peyre

Adresse : Avenue Frédéric Mistral

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Mouriès

Foire aux Fleurs

Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

La traditionnelle Foire aux Fleurs du 1er mai revient à Mouriès, dans le Parc du Moulin Peyre !Familles
Une journée toute en couleurs et en senteurs organisée par l’association les Amis de Mouriès !

Venez à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposeront fleurs, arbustes, et plantes potagères, de quoi embellir vos jardins et garnir vos potagers

Petite restauration sur place   .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77 

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English :

The traditional 1 May Flower Fair is back in Mouriès, in the Parc du Moulin Peyre!

L’événement Foire aux Fleurs Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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