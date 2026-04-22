Foire aux Fleurs Parc du Moulin Peyre Mouriès

Mouriès

Foire aux Fleurs

Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La traditionnelle Foire aux Fleurs du 1er mai revient à Mouriès, dans le Parc du Moulin Peyre !Familles

Une journée toute en couleurs et en senteurs organisée par l’association les Amis de Mouriès !



Venez à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposeront fleurs, arbustes, et plantes potagères, de quoi embellir vos jardins et garnir vos potagers



Petite restauration sur place .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77

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English :

The traditional 1 May Flower Fair is back in Mouriès, in the Parc du Moulin Peyre!

L’événement Foire aux Fleurs Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles