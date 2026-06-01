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Foire aux Livres de Paimpont Paimpont

Foire aux Livres de Paimpont Paimpont dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 1 Rue de l'Enchanteur Merlin

Ville : 35380 Paimpont

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Paimpont

Foire aux Livres de Paimpont

1 Rue de l’Enchanteur Merlin Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Dimanche 14 Juin 2026, retrouvez La Foire aux Livres de Paimpont à la salle polyvalente, organisée par les Amis de la Bibliothèque de Paimpont pour soutenir les projets de la médiathèque. Vous pourrez y acheter différents types de livres adultes, jeunesse, romans, documentaires, CD, DVD, bradés de 0,50 € à 5 €. Un évènement à ne pas rater pour les amoureux de lecture !   .

1 Rue de l’Enchanteur Merlin Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 81 66 

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English :

L’événement Foire aux Livres de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme de Brocéliande

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