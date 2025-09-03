Foire aux livres Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Foire aux livres

Place Joseph Théophile Deffuas Halle aux grains Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Faites le plein de bonnes lectures tout en soutenant une belle cause lors de la traditionnelle foire aux livres organisée par l’antenne locale d’Amnesty International. Parcourez un vaste choix de livres anciens et d’occasion, dénichez des trésors à petits prix et contribuez aux actions menées en faveur des droits humains. Une exposition permettra également de mieux comprendre les engagements de l’association et les combats qu’elle mène à travers le monde. Pour prolonger ce moment de découverte et d’échange, un salon de thé gratuit accueillera les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une manifestation ouverte à tous, alliant culture, solidarité et partage. .

Place Joseph Théophile Deffuas Halle aux grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 72 12 bernard32@orange.fr

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English : Foire aux livres

L’événement Foire aux livres Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin