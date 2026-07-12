Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art Aubazines
dimanche 20 septembre 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art
place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La 40 -ème édition! Le comité des fêtes du village propose, comme chaque année, une fête des miels et des produits naturels. Environ 40 exposants des produits correspondants au thème de la foire seront présents. Présence d’écrivains .
place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 88 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art
L’événement Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Aubazines (Corrèze)
- Visite guidée du Canal des Moines Aubazines 16 juillet 2026
- Vide-greniers à Aubazine Aubazines 19 juillet 2026
- Concert Ava Corsica Aubazines 22 juillet 2026
- Visite théâtralisée nocturne d’Aubazine Aubazines 23 juillet 2026
- Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine Aubazines 24 juillet 2026