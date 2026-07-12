Informations pratiques

Aubazines

Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art

place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La 40 -ème édition! Le comité des fêtes du village propose, comme chaque année, une fête des miels et des produits naturels. Environ 40 exposants des produits correspondants au thème de la foire seront présents. Présence d’écrivains .

place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 88 16

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English : Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art

L’événement Foire aux Miels, produits naturels et métiers d’art Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme