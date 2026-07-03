Foire aux moules La Moulaga Mers-les-Bains
samedi 29 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Foire aux moules La Moulaga
Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
L’association La Tribu de la Place vous donne rendez-vous pour la Moulaga, un week-end convivial autour des moules, avec restauration et animations.
L’association La Tribu de la Place vous donne rendez-vous pour la Moulaga, un week-end convivial autour des moules, avec restauration et animations. .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La Tribu de la Place association invites you to the Moulaga, a fun-filled weekend centered around mussels, featuring food and entertainment.
L’événement Foire aux moules La Moulaga Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains 10 juillet 2026
- Foire à tout Mers-les-Bains 12 juillet 2026
- Jardin des vagues Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Atelier couture Fête des Baigneurs Mers-les-Bains 15 juillet 2026