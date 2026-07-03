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AGENDA · Mers-les-Bains

Foire aux moules La Moulaga Mers-les-Bains

samedi 29 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

Foire aux moules La Moulaga

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

L’association La Tribu de la Place vous donne rendez-vous pour la Moulaga, un week-end convivial autour des moules, avec restauration et animations.
L’association La Tribu de la Place vous donne rendez-vous pour la Moulaga, un week-end convivial autour des moules, avec restauration et animations.   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 

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English :

The La Tribu de la Place association invites you to the Moulaga, a fun-filled weekend centered around mussels, featuring food and entertainment.

L’événement Foire aux moules La Moulaga Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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