Le Mans

Foire aux oignons

Avenue de la Libération Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Une foire qui remonterait au Moyen-Âge !

La Foire aux oignons a lieu avenue de la Libération, chaque premier vendredi de septembre. L’occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d’ail et d’oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoises, produits locaux, produits artisanaux, food-trucks, manèges, déambulations. .

Avenue de la Libération Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 mairie@lemans.fr

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English :

A fair that dates back to the Middle Ages!

L’événement Foire aux oignons Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Mans