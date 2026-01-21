Foire aux oignons Le Mans
Foire aux oignons Le Mans vendredi 4 septembre 2026.
Le Mans
Foire aux oignons
Avenue de la Libération Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Une foire qui remonterait au Moyen-Âge !
La Foire aux oignons a lieu avenue de la Libération, chaque premier vendredi de septembre. L’occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d’ail et d’oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoises, produits locaux, produits artisanaux, food-trucks, manèges, déambulations. .
Avenue de la Libération Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 mairie@lemans.fr
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English :
A fair that dates back to the Middle Ages!
L’événement Foire aux oignons Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Mans
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