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Foire aux oiseaux & volailles Château de Nahuques Mont-de-Marsan

dimanche 27 septembre 2026 · Château de Nahuques · Mont-de-Marsan

Foire aux oiseaux & volailles Château de Nahuques Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Château de Nahuques
Adresse
Avenue de Villeneuve
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Foire aux oiseaux & volailles

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Participation de plusieurs sociétés avicoles Stand de graines et accessoires Artisans locaux
Buvette et restauration sucrée et salée sur place   .

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 84 07 86 

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English : Foire aux oiseaux & volailles

L’événement Foire aux oiseaux & volailles Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mont-de-Marsan

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