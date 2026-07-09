Foire aux oiseaux & volailles Château de Nahuques Mont-de-Marsan
dimanche 27 septembre 2026 · Château de Nahuques · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Foire aux oiseaux & volailles
Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Participation de plusieurs sociétés avicoles Stand de graines et accessoires Artisans locaux
Buvette et restauration sucrée et salée sur place .
Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 84 07 86
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English : Foire aux oiseaux & volailles
L’événement Foire aux oiseaux & volailles Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mont-de-Marsan
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