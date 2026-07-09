Foire aux oiseaux & volailles Château de Nahuques Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Foire aux oiseaux & volailles

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Participation de plusieurs sociétés avicoles Stand de graines et accessoires Artisans locaux

Buvette et restauration sucrée et salée sur place .

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 84 07 86

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English : Foire aux oiseaux & volailles

L’événement Foire aux oiseaux & volailles Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mont-de-Marsan