Foire aux plants, marché artisanal, marché de producteurs

Fresselines Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Foire aux plants, marché de producteurs, marché artisanal avec tombola animation pour les enfants… à partir de 10h.

Concert à 12h, libre participation

Rens 06 84 13 72 94 .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux plants, marché artisanal, marché de producteurs

L’événement Foire aux plants, marché artisanal, marché de producteurs Fresselines a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays Dunois