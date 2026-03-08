Foire aux plants, marché artisanal, marché de producteurs Fresselines

Foire aux plants, marché artisanal, marché de producteurs Fresselines vendredi 8 mai 2026.

Fresselines Creuse

Gratuit

Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

2026-05-08

Foire aux plants, marché de producteurs, marché artisanal avec tombola animation pour les enfants… à partir de 10h.
Concert à 12h, libre participation
Rens 06 84 13 72 94   .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94 

