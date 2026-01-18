Exposition Carte Blanche Ben CHEN

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-03

La Joconde chinoise

Les œuvres exposées explorent des personnalités issues des contes et légendes chinoises. Entre mythe et réalité, l’univers contemporain de Ben CHEN est haut en couleurs et apporte une touche asiatique à la Vallée des peintres. Le caractère artistique de l’artiste ne suit pas les tendances, il les crée. Après avoir créé une série d’œuvres d’art, il change de style. Sa peinture implique un spectre de couleurs et ressemble aussi à la calligraphie chinoise, qui transmet des sentiments nobles.

Aux horaires d’ouverture de l’Espace Monet Rollinat .

Espace Monet Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr

English : Exposition Carte Blanche Ben CHEN

L’événement Exposition Carte Blanche Ben CHEN Fresselines a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays Dunois