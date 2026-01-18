Exposition Carte Blanche Yosef LULE Fresselines

Exposition Carte Blanche Yosef LULE

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

Connexions naturelles

La source d’inspiration de Yosef provient de la texture de la nature. La nature peut prendre différentes formes, perspectives, épaisseurs et coloris. Cette inspiration naturelle, représente les connections qui existent entre les éléments naturels, entre les branches, feuilles, racines, et leur l’air. Cela évoque à Yosef les connections qui se sont créées ces dernières années entre les humains, suite à l’évolution des technologies. Son travail est une explosion de couleurs l’artiste aime jouer avec les couleurs, et ose mélanger, juxtaposer les opposés.

