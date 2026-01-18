Exposition Carte Blanche Yosef LULE Fresselines
Exposition Carte Blanche Yosef LULE
Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Connexions naturelles
La source d’inspiration de Yosef provient de la texture de la nature. La nature peut prendre différentes formes, perspectives, épaisseurs et coloris. Cette inspiration naturelle, représente les connections qui existent entre les éléments naturels, entre les branches, feuilles, racines, et leur l’air. Cela évoque à Yosef les connections qui se sont créées ces dernières années entre les humains, suite à l’évolution des technologies. Son travail est une explosion de couleurs l’artiste aime jouer avec les couleurs, et ose mélanger, juxtaposer les opposés.
Aux horaires d’ouverture de l’Espace Monet Rollinat .
Espace Monet Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr
