Atelier Apprendre à dessiner les arbres Fresselines
Atelier Apprendre à dessiner les arbres Fresselines jeudi 16 juillet 2026.
Atelier Apprendre à dessiner les arbres
2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-07-16 2026-10-29
Dessiner un arbre, c’est tout un art. Avec un carnet de croquis et des crayons de couleurs, nous partirons sur le sentier de Fresselines qui se prête à merveille à la découverte de ce motif privilégié des peintres. C’est ici, sur les bords de la Creuse, qu’un arbre a causé bien du souci à Claude Monet. Mais promis, vous en garderez un meilleur souvenir que lui.
Public adulte famille (à partir de 8 ans, si accompagné)
Nombre de participants 2 minimum 10 max
Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.
Inscription au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .
2 allée Fernand Maillaud Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Apprendre à dessiner les arbres
L’événement Atelier Apprendre à dessiner les arbres Fresselines a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Dunois