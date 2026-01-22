Atelier Apprendre à dessiner les arbres Fresselines

Atelier Apprendre à dessiner les arbres

2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-07-16 2026-10-29

Dessiner un arbre, c’est tout un art. Avec un carnet de croquis et des crayons de couleurs, nous partirons sur le sentier de Fresselines qui se prête à merveille à la découverte de ce motif privilégié des peintres. C’est ici, sur les bords de la Creuse, qu’un arbre a causé bien du souci à Claude Monet. Mais promis, vous en garderez un meilleur souvenir que lui.

Public adulte famille (à partir de 8 ans, si accompagné)

Nombre de participants 2 minimum 10 max

Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.

Inscription au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .

