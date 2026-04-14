Visite d’un jardin de collections, Les Gargalhous, Fresselines

Visite d’un jardin de collections 5 – 7 juin Les Gargalhous Creuse

5€, gratuit -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plongez dans un décor champêtre où s’épanouit une collection de roses, entourées d’essences rares soigneusement choisies. Une invitation à la contemplation et à la découverte de la diversité botanique.

Les Gargalhous 8 Châtre, 23450 Fresselines, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 42 78 02 77 Niché au cœur de la Vallée des Peintres, ce jardin se déploie comme une toile impressionniste, où l’harmonie des couleurs et des volumes compose un paysage vivant et poétique. Fruit de la passion d’une collectionneuse éclairée, ce jardin abrite plus de 250 variétés de roses – anciennes, botaniques et modernes –, soigneusement choisies pour leur beauté et leur singularité. Elles s’épanouissent en compagnie d’arbustes rares, de vivaces, de graminées et de bulbes, formant un écrin végétal d’une richesse exceptionnelle.

Superficie : 2 000 m2

Roses et essences rares pour le plaisir des sens !

©Nadine Maumy