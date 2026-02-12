Concert IKER PIRIS & CHRIS CORCORAN Fresselines

Concert IKER PIRIS & CHRIS CORCORAN

La Belardière Fresselines Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Concert Blues avec CHRIS CORCORAN & IKER PIRIS

Chris Corcoran, guitare.

Iker Piris, guitare et chant.

21h concert 12€/10€ adh.

Menu sur réservation 16€

Tel 06 84 13 72 94 .

La Belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

English : Concert IKER PIRIS & CHRIS CORCORAN

