Exposition Rencontre entre Laurent NOËL et Alex PASQUALINI Fresselines

Exposition Rencontre entre Laurent NOËL et Alex PASQUALINI

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

2026-07-01 2026-07-08

Laurent propose la série des Jusantes, une arborescence aux ramifications multiples techniques, supports, disciplines, formes et formats, l’ensemble touchant à une réflexion sur les cycles naturels rapportés à notre humanité, à l’éphémérité, l’absence, le recommencement, la perte, le souvenir et la crainte de l’oubli, la mémoire des lieux, des êtres et des formes. C’est aussi une recherche sur le mouvement, celui des gestes de la nature comme celui de l’artiste au travail.

SYLVE-TTE, hÊtre vivant ! Alex fabrique principalement du papier recyclé, qui devient support à ses dessins à l’encre. Force d’observations l’ont amené à se questionner sur l’arbre, et à travailler sur son architecture. Celle-ci raconte des histoires sur la communication entre arbres, son environnement, le climat.. L’architecture de l’arbre est alors devenue sujet de son travail. Et le papier lui rend hommage ! .

Espace Monet Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr

