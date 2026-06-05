Foire de Dole Rond Point des droits de l’homme Dole
Foire de Dole Rond Point des droits de l’homme Dole vendredi 18 septembre 2026.
Dole
Foire de Dole
Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Chaque automne, la ville de Dole vibre au rythme de sa grande foire. Cette année encore, le parc des expositions DOLEXPO accueillera petits et grands pour trois jours placés sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. .
Rond Point des droits de l’homme Dolexpo Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 70 12 28 info@mtexpos.com
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English : Foire de Dole
L’événement Foire de Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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