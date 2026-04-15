Bletterans

Foire de la Mi s’tembre 2026

Divers lieu de la commune Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Traditionnelle Fête de la Mi S’tembre

Au programme Vendredi 11/09 repas d’ouverture sous le marché couvert

Samedi 12/09 forum des associations, défilé et feux d’artifice

Dimanche 13/09 journée du CRJB avec exposition de voitures, choucroute et animations

Mardi 15/09 foire et marché de producteur

Exposition à la salle de la Bressane

Fête foraine

Le thème cette année Bletterans sous les Tropiques .

Divers lieu de la commune Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72 accueil.mairie@bletterans.fr

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English : Foire de la Mi s’tembre 2026

L’événement Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu