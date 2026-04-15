Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans
Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans vendredi 11 septembre 2026.
Bletterans
Foire de la Mi s’tembre 2026
Divers lieu de la commune Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Traditionnelle Fête de la Mi S’tembre
Au programme Vendredi 11/09 repas d’ouverture sous le marché couvert
Samedi 12/09 forum des associations, défilé et feux d’artifice
Dimanche 13/09 journée du CRJB avec exposition de voitures, choucroute et animations
Mardi 15/09 foire et marché de producteur
Exposition à la salle de la Bressane
Fête foraine
Le thème cette année Bletterans sous les Tropiques .
Divers lieu de la commune Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72 accueil.mairie@bletterans.fr
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English : Foire de la Mi s’tembre 2026
L’événement Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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