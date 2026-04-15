Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans

Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Divers lieu de la commune

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Foire de la Mi s’tembre 2026

Divers lieu de la commune Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Traditionnelle Fête de la Mi S’tembre
Au programme Vendredi 11/09 repas d’ouverture sous le marché couvert
Samedi 12/09 forum des associations, défilé et feux d’artifice
Dimanche 13/09 journée du CRJB avec exposition de voitures, choucroute et animations
Mardi 15/09 foire et marché de producteur
Exposition à la salle de la Bressane
Fête foraine
Le thème cette année Bletterans sous les Tropiques   .

Divers lieu de la commune Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72  accueil.mairie@bletterans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de la Mi s’tembre 2026

L’événement Foire de la Mi s’tembre 2026 Bletterans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Bletterans (Jura)