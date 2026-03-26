Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise Médiathèque Bletterans
Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise Médiathèque Bletterans mercredi 1 juillet 2026.
Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 08:30:00
fin : 2026-12-31 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Vous êtes futurs parents ou parents d’un enfant de moins de 4 ans. Nous vous accueillons tous les mercredis matins en période scolaire pour passer un moment convivial avec d’autres parents et bénéficier d’un lieu de jeux aménagé pour les jeunes enfants.
L’entrée est libre et gratuite. Vous venez et partez quand vous voulez. .
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise
L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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