Ouverture résidence d’artistes

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 10:30:00

fin : 2026-09-07 11:30:00

Date(s) :

2026-09-07

Présentation d’une semaine de travail au cœur des soins dans le cadre d’une résidence d’artistes (en collaboration avec Le Moulin et l’association Quat’6, aux côtés du trio Ornicar) .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr

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English : Ouverture résidence d’artistes

L’événement Ouverture résidence d’artistes Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu