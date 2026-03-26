Sortie résidence artistes

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Clôture de la semaine de résidence d’artistes (en collaboration avec Le Moulin et l’association Quat’6, aux côtés du trio Ornicar) .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr

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English : Sortie résidence artistes

L’événement Sortie résidence artistes Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu