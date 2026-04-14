Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans
Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans samedi 29 août 2026.
Bletterans
Tournoi de volleyball sur herbe
Stade de Bletterans Bletterans Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tournoi de volleyball sur herbe à Bletterans !
Equipes mixtes (4×4) .
Stade de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbvbensemble@gmail.com
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English : Tournoi de volleyball sur herbe
L’événement Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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