Bletterans

Tournoi de volleyball sur herbe

Stade de Bletterans Bletterans Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi de volleyball sur herbe à Bletterans !

Equipes mixtes (4×4) .

Stade de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbvbensemble@gmail.com

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English : Tournoi de volleyball sur herbe

L’événement Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu