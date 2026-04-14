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Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans

Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans samedi 29 août 2026.

Adresse : Stade de Bletterans

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Autres Tarifs

Bletterans

Tournoi de volleyball sur herbe

Stade de Bletterans Bletterans Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tournoi de volleyball sur herbe à Bletterans !
Equipes mixtes (4×4)   .

Stade de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   clubbvbensemble@gmail.com

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English : Tournoi de volleyball sur herbe

L’événement Tournoi de volleyball sur herbe Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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