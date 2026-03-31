Informations pratiques

Aigues-Vives

FOIRE DE LA POMME, DU VIN ET DU RIZ

Aigues-Vives Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

28ème édition de la foire de la pomme, du vin et du riz, dans ses plus beaux atours ! Elle vient soutenir l’idée de recréer une dynamique économique basée sur la culture de la qualité et de l’authenticité. Cette foire d’Aigues-Vives contribue à la diversification de la production. Elle met en avant les avantages des circuits courts qui favorisent le contact entre producteurs et consommateurs.

Toute la journée grand marché du terroir et de l’artisanat et des animations pour petits et grands.

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Aigues-Vives 11800 Aude Occitanie +33 4 68 79 29 20 mairie-aiguesvives@wanadoo.fr

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English :

the 28th edition of the apple, wine and rice fair, in all its finery! It supports the idea of recreating an economic dynamic based on the culture of quality and authenticity. The Aigues-Vives fair contributes to the diversification of production. It highlights the advantages of short circuits, which promote contact between producers and consumers.

All day long: large market of local produce and crafts, with entertainment for young and old.

L’événement FOIRE DE LA POMME, DU VIN ET DU RIZ Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-03-31 par