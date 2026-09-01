Journées du Patrimoine visites guidées La Botte Gardiane ZA Lallemande Aigues-Vives
samedi 19 septembre 2026 · ZA Lallemande · Aigues-Vives
Informations pratiques
Aigues-Vives
Journées du Patrimoine visites guidées La Botte Gardiane
ZA Lallemande 296 Vieille Route Aigues-Vives Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter gratuitement l’unique atelier de fabrication La Botte Gardiane, situé à Aigues-Vives, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et venez découvrir des secrets de fabrication ancestraux.
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ZA Lallemande 296 Vieille Route Aigues-Vives 30670 Gard Occitanie +33 4 66 73 20 85 info@labottegardiane.com
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English :
Come visit the one-of-a-kind La Botte Gardiane workshop in Aigues-Vives for free during European Heritage Days and discover traditional manufacturing secrets.
L’événement Journées du Patrimoine visites guidées La Botte Gardiane Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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