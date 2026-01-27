Foire de la Saint Barthélémy Champ de Foire du Mas Félix Confolens

Foire de la Saint Barthélémy

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

2026-08-23

Confolens fête les éleveurs de Charente-Limousine à l’occasion de la Foire Saint Barthélemy !

Champ de Foire du Mas Félix Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59

English :

Confolens celebrates Charente-Limousine breeders at the Foire Saint Barthélemy!

L’événement Foire de la Saint Barthélémy Confolens a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Charente Limousine