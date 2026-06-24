Foire de l’Angevine Écouché-les-Vallées
Foire de l’Angevine Écouché-les-Vallées samedi 12 septembre 2026.
Écouché-les-Vallées
Foire de l’Angevine
Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Vide grenier, fête foraine… .
Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
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English : Foire de l’Angevine
L’événement Foire de l’Angevine Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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