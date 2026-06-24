Écouché-les-Vallées

Foire de l’Angevine

Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vide grenier, fête foraine… .

Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Foire de l’Angevine

L’événement Foire de l’Angevine Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom