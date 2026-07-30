Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Food festival

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

LA FOIRE DE PAU RETROUVE SES SAVEURS FESTIVES ET GOURMANDES

La convivialité a toujours été l’une des signatures de la Foire de Pau. En 2026, celle-ciretrouve pleinement cette dimension en proposant une offre de restauration entièrement repensée où l’on vient autant pour partager un repas que pour vivre une véritable expérience.

A l’extérieur, place au FOOD FESTIVAL avec ses offres de restaurations

éphémères pour tous les budgets ! Un espace où l’on vient autant pour manger que pour profiter de l’ambiancedes déjeuners et afterworksen musique …

et prolonger le plaisir de la Foire de Pau grâce aux 2 nocturnes festives du vendredi et samedi (avec fin de service à 0h30). .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: Food festival

L’événement Foire de Pau: Food festival Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau