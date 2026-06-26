Un château ? Mais pas que… Rue du Château Pau
Un château ? Mais pas que… Rue du Château Pau jeudi 20 août 2026.
Pau
Un château ? Mais pas que…
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Il était une fois un homme de guerre.
Oh lui, la guerre il ne l’avait pas voulue. On lui a dit de se battre pour les siens, alors il s’est battu. Il a entendu tous ces hommes dirent qu’ils détenaient la vérité, la seule et l’unique, la seule vérité valable…
De Gaston Fébus aux Rois de Navarre, une découverte de l’Histoire revisitée à travers des contes et légendes !
Une promenade atypique avec Frédéric Handy où l’on rencontrera des bécuts ou des vieilles étranges au détour d’un buisson… .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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L’événement Un château ? Mais pas que… Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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