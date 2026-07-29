Foire de Pau: Ninja super défis Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Ninja super défis

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Bienvenue dans la GAMEZONE NINJA SUPERDÉFIS un spectaculaire plateau de jeu indoor de 800m² où enfants dès 7ans,adolescents (et parents les plus téméraires) pourront se lancer des défis comme dans une véritable émission de télévision. Parcours Warrior, E-Sport Arena sur écran géant, ReflexZone, QuizBox, Cible et Dés géants et de nombreuses autres épreuves se succéderont tout au long du week-end, de 10h à 18h. .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: Ninja super défis

L’événement Foire de Pau: Ninja super défis Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau