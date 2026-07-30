Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Septemberfest

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

LE GRAND RETOUR DE L’AMBIANCE ALSACIENNE À LA FOIRE DE PAU. EN 2026, PLACE AU SEPTEMBER’FEST !

C’est sans doute l’une des annonces les plus attendues de cette édition 2026.Avec ALa Taver’N , LaFoire 2026 ressuscite l’esprit des grandes choucrouteriesalsaciennes qui ont marqué plusieurs générations de visiteurs.

Un hall entier sera transformé en immense salle de fête inspirée des célèbres fêtes de la bière, où 5repas-spectacles inviteront le public à partager de longues tablées conviviales autour d’une authentique choucroute richement garnie.

Sur scène, huit musiciens et chanteurs en costumes traditionnels entraîneront les convives dans une ambiance faite de musique, de chansons, d’humour et de bonne humeur. .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: Septemberfest

L’événement Foire de Pau: Septemberfest Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau