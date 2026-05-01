Foire de Printemps 1ère édition Rodez
Foire de Printemps 1ère édition Rodez vendredi 22 mai 2026.
Rodez
Foire de Printemps 1ère édition
Place du Bourg Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Par l’association des commerçants de l’Agglomération de Rodez Cassiopée.
Une journée placée sous le signe de la convivialité, du bien-être et de l’artisanat local avec plus de 50 stands d’exposants plantes, fleurs, artisans, créateurs, décoration, etc. .
Place du Bourg Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 05 34 cassiopeeanimations@gmail.com
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English :
By the Rodez Agglomeration Merchants Association: Cassiopée.
L’événement Foire de Printemps 1ère édition Rodez a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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