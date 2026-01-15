Foire de Printemps Sauclières
Foire de Printemps Sauclières dimanche 17 mai 2026.
Foire de Printemps
Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
De nombreux stands d’artisanat, terroir et jardinage vous accueillent !
Ne manquez pas la dégustation des Tripoux à l’Abreuvoir à partir de 8h30.
Parcourez la vingtaine d’exposants en vous promenant
plants de légumes, fruits et fleurs…pour les jardins
produits locaux, maraîcher, charcutier, escargots…pour les gourmets
Restauration et buvette disponibles pendant toute la journée
Venez nombreux !!!!
De 8h à 17h, place de l’église .
Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 19 86 00 23 lesafadous@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Many stands of crafts, local produce and gardening welcome you!
L’événement Foire de Printemps Sauclières a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)