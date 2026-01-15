Foire de Printemps

Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

De nombreux stands d’artisanat, terroir et jardinage vous accueillent !

Ne manquez pas la dégustation des Tripoux à l’Abreuvoir à partir de 8h30.

Parcourez la vingtaine d’exposants en vous promenant

plants de légumes, fruits et fleurs…pour les jardins

produits locaux, maraîcher, charcutier, escargots…pour les gourmets

Restauration et buvette disponibles pendant toute la journée

Venez nombreux !!!!

De 8h à 17h, place de l’église .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 19 86 00 23 lesafadous@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many stands of crafts, local produce and gardening welcome you!

L’événement Foire de Printemps Sauclières a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)