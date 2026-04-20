Sauclières

Repas à la ferme & animation musicale

Hameau du Bénéfire Sauclières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

On vous propose de se retrouver en journée, pour partager le repas ensemble, partager un verre ou simplement profiter de l’endroit et de l’animation musicale !

Cette journée sera particulière et solidaire, tous les bénéfices iront à Valentin Catteau (Le Poulailler des Regètres ) qui nous fournit le poulet pour la guinguette , afin qu’il puisse relancer son activité d’élevage de volailles en plein air.

Dès 12h, au hameau du Bénéfire. .

Hameau du Bénéfire Sauclières 12230 Aveyron Occitanie

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English :

We invite you to get together during the day, to share a meal, have a drink or just enjoy the place and the musical entertainment!

L’événement Repas à la ferme & animation musicale Sauclières a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)