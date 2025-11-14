Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FOIRE DES CAMELOTS Perpignan

FOIRE DES CAMELOTS

FOIRE DES CAMELOTS Perpignan mercredi 11 novembre 2026.

FOIRE DES CAMELOTS

Espace Méditerranée Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :
2026-11-11

Espace Méditerranée Avenue Torcatis Pont Joffre Rue Jean Payra Avenue Leclerc
  .

Espace Méditerranée Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 15  domaine-public@mairie-perpignan.com

English :

? Espace Méditerranée Avenue Torcatis Pont Joffre Rue Jean Payra Avenue Leclerc

German :

? Espace Méditerranée Avenue Torcatis Pont Joffre Rue Jean Payra Avenue Leclerc

Italiano :

? Espace Méditerranée Avenue Torcatis Pont Joffre Rue Jean Payra Avenue Leclerc

Espanol :

? Espace Méditerranée Avenue Torcatis Pont Joffre Rue Jean Payra Avenue Leclerc

L’événement FOIRE DES CAMELOTS Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME