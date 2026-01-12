Foire des Morilles

Riotord Haute-Loire

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Toute la journée venez flâner parmi les nombreux étals de la foire commerciale et artisanale. Prenez le temps de chiner et de dénicher des trésors uniques au vide-greniers. Une journée à ne pas manquer !

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Come and stroll among the many stalls at the trade and craft fair all day long. Take time to browse and unearth unique treasures at the garage sale. A day not to be missed!

