Foire des Morilles Riotord
Foire des Morilles Riotord vendredi 8 mai 2026.
Foire des Morilles
Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Toute la journée venez flâner parmi les nombreux étals de la foire commerciale et artisanale. Prenez le temps de chiner et de dénicher des trésors uniques au vide-greniers. Une journée à ne pas manquer !
Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and stroll among the many stalls at the trade and craft fair all day long. Take time to browse and unearth unique treasures at the garage sale. A day not to be missed!
L’événement Foire des Morilles Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme